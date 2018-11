Rosenfeld Schulzentrum wird wieder zur Baustelle

Rosenfeld. Wie Bürgermeister Thomas Miller ausführte, hatte das Gremium zwar die Arbeiten schon einmal am 19. April an eine andere Firma vergeben. Diese habe aber nach dem Zuschlag immer wieder Nachforderungen an die Stadt Rosenfeld gestellt und einen Rechtsanwalt eingeschaltet, bis die Stadtverwaltung ebenfalls juristische Hilfe gesucht habe. "Es ist nicht gelungen, mit der ersten Firma eine rechtssichere Einigung zu bekommen", so Bauingenieur Andreas Bewer.

Grafried habe 1,5 Millionen Euro verlangt – die Kostenberechnung habe einen Betrag von 1,1 Millionen ergeben, so Bewer. Nun seien erneute Gespräche mit der Freiburger Firma geplant. Als einen Grund für die Kostensteigerung nannte Bewer, dass der Aufwand an einigen Stellen geringer eingeschätzt worden sei. Zudem seien die Baupreise allgemein geklettert.

Auf Nachfragen aus dem Gremium erklärte der Ingenieur, die Firma habe gute Referenzen und sei spezialisiert auf Bauen im Bestand: "Sie arbeitet fast bundesweit und hat wenig Subunternehmer." Wegen der großen Entfernung zum Firmensitz sei die Rosenfelder Baustelle nach Plan von Montag bis Donnerstag besetzt.