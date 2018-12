Rosenfeld Schüler werden nicht allein gelassen

Rosenfeld. So wird die Verlässliche Grundschule, also die Betreuung der Kinder vor und nach dem Unterricht, an der Iselin-Schule von 24 Kindern genutzt. An der Grundschule Heiligenzimmern-Isingen nehmen 17 Schüler dieses Angebot in Anspruch, an der Grundschule Leidringen sind es neun.

Eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder wird in den Pfingstferien eine Woche lang und in den Sommerferien für drei Wochen angeboten. Diese Betreuung wird nach Angaben der zuständigen Hauptamtsleiterin Ruth Alf vor allen von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden angenommen. Damit betraut ist Stadtjugendpfleger Helge Martelock, der von einem Team unterstützt wird. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, nehmen im Durchschnitt 15 bis 20 Kinder an der Ferienbetreuung teil.

1000 Essen im Monat