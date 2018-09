Ein strammes Programm haben die 23 Schüler aus der baskischen Stadt Bara­kaldo, die derzeit Gäste am Progymnasium Rosenfeld sind. "El Alcalde", Bürgermeister Thomas Miller, hieß die 15- bis 16-jährigen Schüler vom Colegio Nuestra Señora del Rosario und ihre Begleitlehrer im Rathaus willkommen. Seit acht Jahren besteht dieser Schüleraustausch zwischen Rosenfeld und Barakaldo. Auf deutscher Seite begleitet die Lehrerin Rebecca Falcone-Egger die spanischen Schüler. Am Donnerstag besuchten sie den Unterricht, an diesem Freitag geht es nach Meersburg, am Samstag nach Stuttgart ins Mercedes-Benz-Museum. Den Sonntag verbringen sie bei ihren Gastfamilien und fahren am Montag nach Freiburg, wo eine Stadtrallye auf dem Programm steht. Am Dienstag geht es nach Tübingen zu einer Stadtführung und zum Stocherkahnfahren, bevor Schüler und Lehrer die Heimreise antreten. Foto: Breithaupt