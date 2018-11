Rosenfeld Schreiben macht ihr große Freude

"Zu meinem 70. Geburtstag habe ich ein Gedicht geschrieben über das, was ich in meinem Leben nicht getan habe – aber auf humoristische Art", sagt sie. Wenn sie Zeit hat, setzt sie sich mit Stift und Papier an ihren Tisch. Ihre Tochter tippt die Texte dann in den Computer. Zuweilen befasst sich Angela Wille mit Lebensfragen, etwa wenn ein Mensch an Silvester spazieren geht und ihm ein Wesen begegnet, das sich als das alte Jahr entpuppt. Veröffentlicht hat sie ihre Werke noch nicht, aber Lesungen gehalten, etwa beim Bürgerkontakt in Balingen oder beim Seniorentreff im Leidringer Vogtshof.

"Niederbayern ist meine Kinderheimat", sagt Angela Wille, "und Baden-Württemberg ist meine Heimat, die ich nicht mehr missen will."