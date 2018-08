Rosenfeld Schreckenstag für Bickelsberg vor 50 Jahren

Wer es noch schaffen konnte, ein schützendes Obdach zu finden, flüchtete sich dorthin. Das Gewitter, das zum Unwetter wurde, entwickelte sich mit Regen und Sturm in Windeseile. Bald hagelte es heftig. Straßen und Felder waren weiß bedeckt von Hagelkörnern, groß wie Taubeneier.

Die Ortsdurchfahrt von Brittheim her verwandelte sich in einen reißenden Bach, der keine Überquerung zu Fuß mehr zuließ. Ankommende Fahrgäste aus dem damals noch verkehrenden Postbus konnten sich nur noch auf die Verladerampe der damals noch existierenden Milchsammelstelle flüchten.

Besonders schlimm getroffen hat es aber den südwestlichen Teil des Ortes im Bereich des Schlattbachs. Auf den angrenzenden Wiesen in Richtung Brittheim lag noch Heu, das wegen des schnell herannahenden Gewitters nicht mehr eingeholt werden konnte. Mit den vielen Hagelkörnern schwemmte es die Gewitterflut in Richtung Dorf.

Der dort vorhandene Einlaufschutz an der Verdolung des Schlattbachs war bald hoffnungslos verstopft, so dass sich das Wasser und alles, was es mit sich brachte, seinen Weg bergab an der Oberfläche suchte. Da wurden Erdgeschosse und Keller in den angrenzenden Häusern geflutet. Waschmaschinen standen im Wasser, ebenso Gefriertruhen. Auch im Untergeschoss lagernde Vorräte wurden plötzlich durch die hässliche braune Brühe vernichtet. Irgendjemand betätigte die Sirene, und die Feuerwehr war gleich helfend zur Stelle.

Rettung im Hühnerstall

Die Wehrmänner hatten an diesem Abend einen Einsatz, den sie wohl nicht mehr so schnell vergaßen. Man suchte in den Fluten nach einer Frau, die vermisst wurde. Erleichtert war die ganze Dorfgemeinschaft, als die Fluten abgeflossen waren und die Bäuerin wohlbehalten aus ihrem Hühnerstall zurückkam. Diesen hatte sie noch zum Schutz ihres Federviehs verschließen wollen und konnte nach Ausbruch des Unwetters nur dort ausharren, sonst hätten sie die Fluten mitgerissen.

So gab es an und in den Gebäuden zwar Schäden durch dieses Jahrhunderthochwasser, aber die Menschen wurden bewahrt. Am folgenden Tag jedoch wurde das Ausmaß der Schäden auf den Feldern erst bewusst.

Überall lagen noch Hagelkörner. Das Getreide stand nicht mehr sondern lag von Regen und Hagel hingewalzt am Boden. Kartoffelstöcke konnte man nur noch nach ihrem ursprünglichen Standort erahnen. Bohnenstangen waren durch die Luft gewirbelt worden und lagen irgendwo anders herum. Die Krautköpfe, waren entblättert, und nur die noch aus der Erde ragenden Strünke ließen ahnen, dass hier mal Gemüse angebaut worden war.

Die ganze Ernte war in weniger als einer Stunde vernichtet worden.

Inzwischen sind in der Ortschaft Einrichtungen zum Hochwasserschutz angebracht worden. Glücklicherweise ist auch kein so schlimmes Unwetter mehr über diesem zweithöchsten Ort des Kleinen Heubergs niedergegangen.