Rosenfeld Schon in Jungsteinzeit war Weiler besiedelt

Das Schlössle am Breitenberg war eine kleine Turmhügelburg in Fachwerkbauweise, wie Wandlehmbrocken es belegen. Es wurde vom Ende des 12. Jahrhunderts bis etwa 1350 genutzt. Die Burganlage war mit Palisaden geschützt.

Die Ortsherren von Haarhausen waren die Herren von Zimmern aus dem heutigen Herrenzimmern im Landkreis Rottweil. Haarhausen wurde im 14. Jahrhundert aufgegeben und ist verfallen. In der späteren Neuzeit bis 1830 befanden sich dort noch drei Klosterhöfe. Um 1800 wurde Haarhausen dem Nachbarort Brittheim zugeschlagen. Die gesamte Ausdehnung von Haarhausen mit Burgstall und Schlössle haben Berbalk und Schübel anhand von Feldbegehungen in den Gewannen Lange Äcker, Burgstall und Schlössle erfasst. Sie entdeckten dabei Siedlungsspuren aus der Jungsteinzeit (4000 bis 3500 vor Christus) mit Messern, Klingen, Bohrern und Pfeilspitzen aus Feuerstein, außerdem ein Hirtengehöft aus der Römerzeit. Nach ihrer Ansicht besteht sehr wahrscheinlich ein Zusammenhang mit der römischen Villa Rustica in Rosenfeld.

Drei Gehöfte stammen aus der Alamannenzeit aus dem sechsten bis achten Jahrhundert. Die ehrenamtlichen Archäologen fanden Scherben der sogenannten Donzdorfer Ware, genannt nach dem Fundort einer Töpferei bei Donzdorf im Kreis Göppingen. Weiteres Fundmaterial sind dicke raurandige Keramikteile, Glas, Hufeisen und Hufnägel, Schlacken einer größeren Schmiede der Siedlung sowie Ziegel.

Beide Archäologen führen einen weiteren Sonderauftrag der Mittelalterarchäologie des Landesamts für Denkmalpflege durch. Dieser befasst sich mit den alamannischen Siedlungen und den danach folgenden Wüstungen im Albvorland zwischen Haigerloch, Rosenfeld, Balingen, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen und Schömberg sowie dem Randgebiet des Schlichemtals.