Rosenfeld Rund 8000 Artikel im Angebot

Bis in den kleinsten Winkel war die Halle gefüllt. Zum Verkauf standen Winterbekleidung, Schuhe, zahlreiche Angebot von Spielsachen, Ski-Ausrüstungen, Kindersitze, Kinderbücher und sogar Fahrräder. Mehr als 80 Helferinnen und Helfer hatten mit den Vorbereitungen und dem Verkauf drei Tage lang alle Hände voll zu tun.

Nicht abgeholte Kleidung geht an Verein "Orfanis"

Bereits am Donnerstagabend wurde aufgebaut, am Freitag fand die Warenannahme statt, und am Samstagmorgen wurde zweieinhalb Stunden lang verkauft. Das Rücksortieren und die Rücklabwicklung am Samstagnachmittag forderte die große Helferschar noch einmal. Einige Besucher fanden auch noch Zeit für Kaffee und Kuchen.