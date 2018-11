Rosenfeld Rückblick auf Freiheitsbewegung

Rosenfeld. Großes Interesse fand der musikalische, aber auch informative Abend. Pfarrer Bernd Hofmann erinnerte an den gewaltfreien Bürgerrechtler Martin Luther King und die von ihm angestoßene Freiheitsbewegung. Vor 50 Jahren wurde der Bürgerrechtler ermordet. "Gewaltfreie Aufstände haben ihr Ziel viel öfters erreicht", so der Pfarrer, "bewaffnete Aufstände sind dabei weniger erfolgreich und ziehen wieder Gewalt nach sich."

Aus vollen Herzen sang Juandalynn R. Abernathy aus ihrem großen Repertoire. Unterstützt wurde sie dabei am Klavier von Fernando Lepe-Arias. Die bekannte Sängerin gab "My Good Lord Done Been Here" ebenfalls zum Besten wie auch "By an By". Sehr raumfüllend und ausdrucksstark wurden die Spirituals gesungen, und spontaner Beifall folgte nach jedem Stück. Die Zuhörer waren begeistert von der Solistin.

Sehr bewegend schilderte Juandalynn R. Abernathy die Zeit der Freiheitsbewegung in den USA. Die Alltagsvorschriften waren für die dunkelhäutigen Mitbürger sehr belastend. Wurde eine Grenze überschritten, etwa im Bus vorne gesessen oder im Restaurant der falschen Eingang benützt, so musste man mit einer Verhaftung rechnen. Nach Treffen in den Kirchen folgte der Marsch nach Washington und die unvergessliche Rede von Martin Luther mit der Aussage: "I have a Dream."