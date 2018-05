Rosenfeld Rosenfelder Fußballkinder lernen auf dem Bochinger

Als erstes wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Zollern für die Jugend ein "Stützpunkt-Turnier" auf dem Sportgelände in Rosenfeld ausgerichtet. In diesem traten neun Mannschaften des Jahrgangs 2005 mit ihren Auswahlspielern gegeneinander an.

Bereits zum vierten Mal war der DFB-Teamer Thomas Henes mit dem DFB-Mobil auf dem Bochinger zu Gast. Er sorgte wieder für einen interessanten Abend für die Fußballkinder und deren Trainer.

Henes trainierte 33 Kinder der Spielgemeinschaft Rosenfeld/Leidringen. Die heimischen Trainer und auch zahlreiche Eltern schauten interessiert zu. Im Anschluss fand noch ein kurzer Theorie-Teil für die Trainer im Sportheim des SV Rosenfeld statt.