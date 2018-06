Rosenfeld Rohrbrüche verursachen ein höheres Minus in der Kasse

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 168 845 Euro; im Jahr zuvor waren es 150 953 Euro. Die Erträge liegen bei 30 316 Euro und haben sich um 41 606 Euro reduziert. Das liege, so Bühler, daran, dass die EnBW keine Dividenden auf ihre Aktien ausgeschüttet habe. Dafür sind die Aufwendungen geringer: 199 162 gegenüber 222 859 Euro. Auch die Personalkosten sind geringer als im Vorjahr. Der Vermögensplan weist laut Bühler einen Deckungsmittelüberschuss von 32 516 Euro aus. 2016 fiel ein Fehlbetrag an Deckungsmitteln in Höhe von 47 435 Euro an. Daraus errechnet sich für Ende 2017 ein Defizit von 14 919 Euro. Der Verlust des Sofienbads ist aus dem städtischen Haushalt zu decken.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein Verlust in Höhe von 135 132 Euro zu verbuchen. 2016 hatte der Betrieb noch einen Gewinn von 14 017 Euro erzielt. Auch bei der Wasserversorgung macht sich der Ausfall der Dividendenzahlung der EnBW bemerkbar mit der gleichen Summe wie beim Sofienbad.

Sehr zu schaffen machen der Stadt nach Angaben Bühlers die vielen Rohrbrüche, 38 im vergangenen Jahr. Die Aufwendungen haben sich von 680 153 auf 758 523 Euro erhöht. Um 56 692 Euro sind die Reparaturkosten für defekte Wasserleitungen gestiegen. Im Gegenzug konnten 20 149 Euro weniger Kostenerstattung für die Behebung von Defekten bei Hausanschlüssen eingefordert werden, da die meisten Rohrbrüche im öffentlichen Netz anfielen. Der Eigenbetrieb musste 307 278 gegenüber 294 492 Kubikmetern Wasser beim Zweckverband beziehen und bezahlen. Der Wasserverlust stieg von 8,45 auf 11,82 Prozent.