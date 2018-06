Rosenfeld Römischer Gutshof stößt auf Interesse

Rosenfeld. Extra zur Führung kam die Geschäftsführerin des Vereins Römerstraße Neckar-Alb-Aare, Christiane Frank. Sie wies auf viele Veranstaltungen in diesem Jahr hin und stellte einzelne Attraktionen heraus.

"Im Gewann Weingärten/Schlösser wurde vermutlich Wein angebaut, und es wurde ein Schloss vermutet", so Volker Seibel. Später habe sich herausgestellt, dass tatsächlich Wein angebaut worden sei, doch aus dem vermuteten Schloss sei nach Auswertung von Luftaufnahmen ein römischer Gutshof, eine "Villa rustica", geworden. Vermutlich gab es laut Seibel mehr als 1000 solcher Anlagen in den ersten Jahrhunderten nach Christus, welche vor allem der Versorgung der Römer in den Städten und Militärstationen dienten. Nach einer Dienstzeit von 20 Jahren habe sich ein Soldat frei niederlassen und einen Gutshof gründen können.

Da Rosenfeld strategisch an einer wichtigen Straße zwischen Straßburg und Augsburg lag, wurde der Hof nach Meinung von Seibel auch als Ruheplatz für Pferde und für Übernachtungen genutzt. Der Gutsherr wurde wohlhabend und erweiterte sein Anwesen. Heute frei zugänglich sind eins der drei Gebäude und das so genannte Römerbad. Das wäre heute eine Wellness-Oase, so Seibel. Vermutlich Sklaven feuerten im Feuerraum mit Holz die Heizung an, und dank eines ausgeklügelten Röhrensystems wurden ein Bad und einen Nebenraum, welcher vermutlich als Massageraum genutzt wurde, auf 55 Grad erhitzt.