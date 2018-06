Rosenfeld Römer auf dem Kleinen Heuberg

Auf dem Plateau am Häsenbühl kreuzten sich die Römerstraßen von Rottweil nach Rottenburg und vom Kastell Sulz zum Kastell Lautlingen. Ein Kastell mit zugehörigem Lagerdorf ist durch Luftbilder eindeutig zu lokalisieren. Gleichzeitig verlief in diesem Gebiet die Grenze zwischen den Provinzen Obergermanien und Rätien. Reste eines steinernen Monuments mit der Inschrift "IMP" – für "Imperator", also Kaiser – könnten auf ein Denkmal an dieser Grenze hinweisen. Heute erinnert ein Gedenkstein an die römischen Funde auf dem Häsenbühl.

Frieder Klein, bis vor kurzem als Gebietsreferent des Landesamts für Denkmalpflege Tübingen für den Fundort zuständig, erläutert fachkundig und spannend Geschichte und Bedeutung dieses Ortes.

Organisiert wird das Veranstaltungsjahr von der Römerstraße Neckar-Alb-Aare, die als moderne Themenroute entlang überlieferter antiker Streckenführungen den deutschen Südwesten und die Schweiz verbindet.