Rosenfeld Rinder spazieren durch die Straßen

Rosenfeld-Bickelsberg. Wie schon in den vergangenen Jahren hatte die Familie Wilhelm Sülzle dieses Spektakel veranstaltet. Zu Begin der anstehenden kalten Jahreszeit werden die Rinder, welche den Sommer auf der Häsel auf die Weide verbracht haben, wieder zurück auf das Gelände des Sülzlehofs in Rosenfeld getrieben. Die Limousin-Rinder stammen aus der gleichnamigen Region Limousin in Zentral-Frankreich.

Im Vorfeld waren parkende Autos sicherheitshalber versetzt worden, damit es zu keinen Schäden kommen konnte. Die Straßen und Seitenstraßen in Bickelsberg wurden abgesperrt, und kurz nach der Mittagszeit am Samstag war es so weit.

In schnellem Schritt folgten die Rinder, darunter auch viele junge Tiere, einem mit dem Fahrrad vorausfahrenden Mann mit einem Futtereimer. Viele Helfer begleiteten die Herde, um die Rinder zusammen zu halten. Vor dem Gasthaus "Unser Lamm" standen viele Neugierige. Sogar aus Nachbarkreisen waren interessierte Gäste angereist, um den Weideabtrieb zu verfolgen. Die Mitglieder des TSV Bickelsberg sorgten für die Bewirtung.