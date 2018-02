Rosenfeld Rathaus-Mitarbeiter helfen Stufen hoch

Paragraf 39 der Landesbauordnung (LBO) besagt, dass unter anderem Gebäude der öffentlichen Verwaltung, Versammlungsstätten, öffentliche Bibliotheken, Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen sowie Schulen und Kindertageseinrichtungen so herzustellen sind, dass sie von Menschen mit Behinderung oder älteren Menschen ohne fremde Hilfe betreten und genutzt werden können. Das gelte nur für Neubauten, so das Landratsamt Bei bestehenden Gebäuden gelte indessen der sogenannte Bestandsschutz. Dort müssten die Anforderungen an die Barrierefreiheit erst erfüllt werden, wenn sich die Nutzung ändert oder ein Anbau erfolgt.