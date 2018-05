Rosenfeld Rastplatz renoviert

Die beiden Rentner und Nachbarn haben der Rundbank bei der Wendelinus-Kapelle einen neuen Anstrich verpasst, Fliesen in der Backküche erneuert und jüngst den Sitzplatz bei der oberen Stunzachbrücke aufgemöbelt.

Dabei gehen sie mit viel handwerklichem Geschick vor und das Ergebnis ist immer perfekt:. "Wenn wir was machen, muss es auch gut werden", sagen sie. So haben sie die Sitzgarnitur an dem Rastplatz nicht nur frisch angestrichen, sondern zuvor die Bretter abgehobelt.

Lob vom Ortsvorsteher