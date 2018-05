Rosenfeld Progymnasiasten in "ewiger Stadt"

Am folgenden Tag bewunderten die Reisenden die Katakomben, die ersten Grabstätten der frühen Christen. Die Reisegruppe bewegte sich durch die Innenstadt in den "Park il Pincio" und zur "Villa Borghese", um dort zu picknicken. Weiter ging es zum Circus Maximus und zu den Caracalla-Thermen. In der Innenstadt ließen die Schüler den Abend auf der Spanischen Treppe im Sonnenuntergang ausklingen. Am Abreisetag ging es in die kapitolinischen Museen, in denen unter anderem die berühmte Statue vom Romulus und Remus zu sehen ist. Dann blieb noch Zeit zum Shoppen, bis es hieß, Abschied von der wunderschönen Stadt zu nehmen.