Rosenfeld Plan für 2018 bietet etwas für Alle

Hier ein Vorgeschmack: Als Ausflüge sind eine Skiausfahrt ins Montafon, eine Besichtigung im Knauf-Werk in Laufen, eine Stadtführung in Schiltach, ein Besuch der Hauptschaltleitung der TransnetBW in Wendlingen und eine Ausfahrt nach Uhldingen am Bodensee geplant. Für die Jugend des Vereins wird es ebenfalls wieder etwas geben, etwa eine Familienwanderung durch den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad.

Natürlich bietet der Verein wieder Halbtages- und Tageswanderungen in der näheren Umgebung. Die mehrtägige Hochgebirgstour und die gewohnten Veranstaltungen dürfen auch im neuen Wanderjahr nicht fehlen. Der ausführliche Wanderplan wird an oder nach der Hauptversammlung an die Mitglieder des Vereins verteilt. Die Wanderführer hoffen, dass sie wieder ein attraktives Programm zusammengestellt haben.