Rosenfeld Pfarrer-Ehepaar feiert im großen Familienkreis

Typisch für eine evangelische Pfarrersfamilie: Helga Albrich wirkte im Gemeindeleben mit, sei es beim Bastel- oder im Frauenkreis, und die Kinder – soweit sie nicht auswärts studierten – betätigten sich erwartungsgemäß ebenfalls im Leben der Kirchengemeinde.

Die letzte berufliche Station war Fellbach bei Stuttgart, bevor es in Ruhestand ging und das Eigenheim in Isingen bezogen werden konnte.

Was früher in Rumänien nicht möglich war, genoss das rüstige Ehepaar jetzt in seiner neuen Heimat. So unternahmen die Albrichs zahlreiche Reisen und steuerten mit dem Wohnmobile viele Ziele in Deutschland und darüber hinaus an. Mehrmals ging es auch wieder nach Siebenbürgen, ein Land mit Naturdenkmälern, Burgen und Schlösser. Heute unternimmt das Ehepaar viele Spaziergänge rund um Isingen und erfreut sich an der prächtigen Natur auf dem Kleinen Heuberg.

Oft hat Hans Albrich als Pfarrer im Ruhestand noch Vertretungen übernommen und Gottesdienste gefeiert. Das große Fest wird nicht am standesamtlichen Hochzeitstag begangen, sondern am kirchlichen Trauungsdatum, dem 28. September. Da feiert auch Helga Albrich ihren Geburtstag.

Das Ehepaar freut sich, dass die drei Kinder Hans, Ute und Elke mit ihren Ehepartnern und den vier Enkelkindern Lisa, Vincent, Maya und Philip nach Isingen kommen, damit im Familienkreis gefeiert werden kann. Dank ihres Glaubens, so Helga und Hans Albrich, seien 60 Jahre Ehe gut gemeistert und etliche Probleme gemeinsam gelöst worden.