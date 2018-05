Rosenfeld Ortschaftsrat sagt Ja zum Schweinestall

"Da vom bestehenden Stall keine Beeinträchtigungen ausgehen, ist anzunehmen, dass auch der neue Stall keine negativen Auswirkungen auf die Luftqualität im Ort hat", betont Ortsvorsteher Rolf Kotz. Hinsichtlich der Verlegung des Wegs geht das Gremium davon aus, dass in Gesprächen mit dem Bauherrn eine einvernehmliche Lösung unter Mitbenutzung des geplanten Besichtigungs- und Besucherwegs gefunden wird.

Unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben wies Kotz auf die am Ortseingang von Gruol für einige Zeit installierte Geschwindigkeitsmeßtafel hin. Bemängelt wurde, dass an beiden Ortseingängen, auch bedingt durch die gerade und gut ausgebaute Straßenführung, regelmäßig zu schnell gefahren wird. Gleiches gelte für die Nebenstraßen, in denen Tempo 30 angeordnet sei, sowie im Bereich des Schulhofs und der Bushaltestelle. Insofern sei zu überlegen, ob nicht dauerhaft für jeden Stadtteil Messtafeln zu beschaffen seien sodass diese immer an verschiedenen Standorten eingesetzt werden könnten.