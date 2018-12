Rosenfeld Ortschaftsräte backen Lebkuchen

Backfrau gibt Tipps

Zusammen mit Backfrau Susanne Bechtold, die in regelmäßigem Turnus den Gemeindebackofen anheizt, buken sie Lebkuchen nach altem Original-Rezept von Frida Binder, die bei der Dorfweihnacht auf Spendenbasis kredenzt werden.

Auch die Dorfweihnachts-Fahne wurde gemeinsam gehisst. Sie lädt dieses Jahr zur nunmehr 13. Dorfweihnacht ein, die mit einem Gottesdienst ab 17 Uhr in der Georgskirche beginnt. Daran schließt sich Feiern in heimeligem Flair, mit Fackelallee, Fackelkörben und ohne Kommerzgedanke auf dem Dorfplatz vor dem Rathaus an. Der Ort freut sich auf zahlreiche Besucher und einen stimmungsvollen, traditionellen Abend.