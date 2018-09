Rosenfeld Orfanis dankt für Kleiderspenden nach Börse

Dieses Mal gehen die Kinderkleider nach Rumänien in die Stadt Oradea, wo die Ordensschwestern Renate und Bonifacia wirken. Schwester Bonifacia ist Rektorin in einer Dorfschule für benachteiligte Kindern in Saniob und wird dort die Spenden verteilen. Mittlerweile verfügt Orfanis über einen eigenen Transporter Opel Vivaro, welcher dem Verein kostenlos überlassen wurde.

Bereits im August war das Fahrzeug drei Mal auf Hilfstransport nach Südosteuropa, und im Oktober sind wieder drei Transporte in Vorbereitung mit insgesamt vier Fahrzeugen. Weiterhin unterstützt Orfanis einen EDV-Werkraum in der Dorfschule in Saniob, welcher an Ostern 2016 eingerichtet wurde.

Auf Weihnachten hin läuft im gemeinnützigen Verein wieder die Weihnachts-Lebensmittelaktion für Waisen und notleidende Kinder an. Die Päckchen können bei Wolfgang Fuoß in Bickelsberg abgegeben werden, und es gibt auch eine Empfehlung, was alles eingepackt werden darf.