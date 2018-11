Rosenfeld Obstspieße und Ananasschiffchen schmecken

In Rosenfeld befassten sich die Acht- bis Zehntklässler mit dem Thema Pausenvesper, für das sie im Unterricht gesunde Leckereien zubereitet hatten. Knusperkugeln, Bananenriegel, Zucchinikuchen, Rüblikuchen, Brot mit selbst gemachter Nuss-Schoko-Creme, Brotstangen, Gemüsesticks mit zweierlei Kräuterdip, Obstspieße und Ananasschiffchen standen schön dekoriert auf den Tischen und wurden gemeinsam von allen Lerngruppen in der Pause genüsslich probiert. Nebenher konnten die Schüler ein Quiz ausfüllen – als Hilfe hingen Plakate mit Informationen über Ernährung aus. Das gesamte Obst und Gemüse für diese Aktion wurde vom Mensabetreiber Vinzenz Service kostenlos bereitgestellt.

Im Vorfeld wurde die Geislinger Mensa mit farbenfrohen Bildcollagen und Pappmaché-Früchten geschmückt, und es fanden Führungen durch die Mensaküche statt, wo alle Lerngruppen einen Blick hinter die Kulissen werfen durften und die Leiterin erklärte, wie das Essen zubereitet und ausgegeben wird. In den Lerngruppen wurden außerdem Benimmregeln bei Tisch erarbeitet und ausprobiert.

Die Schüler, die regelmäßig in der Schule frühstücken, nahmen ihr morgendliches Essen genauer unter die Lupe und besprachen, was sie gerne Gesundes am "Tag der Schulverpflegung" frühstücken wollten. Hierzu kamen dann auch mit 40 Kindern etwa doppelt so viele wie sonst und ließen sich in gemütlicher Runde unter anderem Obst, Gemüse, Quark und Brot schmecken.