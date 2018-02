Rosenfeld Obst- und Gartenbauverein blüht und gedeiht

Der 60 Mitglieder starke Verein, dem auch drei Kinder angehören, habe im vergangenen Jahr zu zwei Schneidekursen eingeladen. Dabei habe man sich besonders über den großen Zulauf aus der ganzen Region gefreut, berichtete der Vorsitzende. Der Ausflug führte im vergangenen Jahr in den Campus Galli und auf die Burg Wildenstein. Vereinsmitglieder wirkten beim Rosenwettbewerb mit, gemeinsam richtete man wieder einen Stand beim Rosenmarkt ein. Organisatorische Belange wurden in drei Ausschusssitzungen besprochen. Geschenke für außenordentliche Tätigkeiten gingen an Magdalene Halter, Fritz Eckenweber und Heinz Keller.

Viel zu berichten hatte Schriftführerin Magdalene Halter, unter anderem über die Jugendarbeit und die Aktivitäten der Schüler im Lehrgarten. Etliche Klassen kämen in den Garten bei der Schule, säten Karotten, steckten Zwiebeln und ernteten diese im Spätjahr. Das Mosten sei im vergangenen Jahr ausgefallen, weil es durch den späten Frost im Frühjahr keine Ernte gegeben habe, informierte Halter.

Die Bewegungen in der Vereinskasse erläuterte Fritz Eckenweber. Christian Kugler vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine erläuterte die Vorhaben des Verbandes in diesem Jahr. Die vorbildliche Zusammenarbeit der Obst- und Gartenbauvereine in der Stadt und die Mitwirkung beim Rosenzauber lobte Bürgermeister Thomas Miller.