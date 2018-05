Rosenfeld "Neune Glöckle" wird aufgewertet

Rosenfeld. Entschieden wurde, dass die Figur "Neune Glöckle" mehr an Bedeutung gewinnen soll. Deshalb sollen auch zwei neue Häser für den Verein angeschafft werden.

Die beiden Vorsitzenden Florian Weckenmann und Jens Müller blickten in der Versammlung auf ihr erstes Amtsjahr zurück. Sie teilten sich den Bericht und schlossen dabei auch die Ausführungen der Schriftführerin Simone Heidinger mit ein.

Außerhalb der Fasnet habe ein Grillfest stattgefunden. Unter der Regie von Micha Völkle wurde zu einem Workshop eingeladen. Gut besucht seien die 15 Termine gewesen, zu welchen der Narrenverein eingeladen hatte. Während der Fasnet seien Umzüge und Abendveranstaltungen in der Region besucht worden, so in Wildberg und Heiligenzimmern. Die Kinderfasnet sei ein Erfolg gewesen und dank Kai Mohl und Simone Heidinger sei der Hexentanz aufgeführt worden. Da sich in diesem Jahr weniger Zünfte zur Narrenparty angemeldet hatten, sei diese Veranstaltung neu konzipiert worden. Der Verein zähle 125 Mitglieder, darunter 113 Hästräger.