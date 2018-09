Rosenfeld Neues Netz erreicht einzelne Gebäude

Rosenfeld. Wie Erwin Hauser von RBS wave im Gemeinderat erläuterte, ist geplant, im im Rosenfelder Industriegebiet Dornbrunnen Glasfaserleitungen zu den einzelnen Gebäuden zu ziehen. Dafür, so Hauser, müsse man aber nicht die vielerorts frisch gerichteten Straßen und Gehwege aufs Neue aufreißen. Beim Ausbau sind bereits neben Strom-, Wasser- und Kanalleitungen auch Leerrohre für das neue Breitbandnetz verlegt worden.

Auf 1,8 Kilometern werden Glasfaserkabel eingezogen. Laut Hauser sind in der Netzplanung genügend Reserve-Leerrohre und Leitungen vorgesehen, die auch künftige Gebäude erreichen können. Ein neuer Netzknoten, der etliche nachgeordnete Verteiler mit dem Backbone-Signal versorgt, wird in einem garagengroßen Bauwerk in der Nähe des Bauhofs errichtet. Ein Teil der Kabeltrasse wird in offener Bauweise ausgeführt, es muss also aufgegraben werden. Entlang der Siemens- und der Maybachstraße werden die Leitungen verlegt, so dass ein Ring entsteht.

Um die Bildungseinrichtungen anzuschließen, wird am Progymnasium ein weiterer Netzknoten gebaut.