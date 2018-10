Rosenfeld Neues Bürgerbüro lässt auf sich warten

Rosenfeld. Eine lange Liste von Projekten hat Bauamtsleiter Bernhard Müller zu bewältigen. Die Sanierung der Leidringer Straße vom Postplatz bis zum Feuerwehrhaus ist eine der Maßnahmen, die derzeit in Rosenfeld und den Stadtteilen laufen.

Mehrere Erschließungen sind zu bewältigen wie die im sechsten Bauabschnitt in Rosenfeld-West. Im Baugebiet "Hinter dem Dorf" werden die Straßen mittels Feinbelag in den endgültigen Zustand versetzt, genauso wie im "Brünnle" in Bickelsberg. Der Bau der neuen Wasserleitung und eines neuen Kanals in der Turmstraße in Brittheim ist die Voraussetzung dafür, dass das Areal zwischen Turm- und Hauptstraße erschlossen werden kann. Dort sind sieben neue Wohnhäuser geplant an der Stelle maroder alter Gebäude.

Auf der Agenda stehen auch die Erneuerung der Stützmauer entlang der Bergstraße in Täbingen, Straßenreparaturen in der Gesamtstadt mit dem Vergießen von Rissen und Kanalsanierungen in Rosenfeld und Isingen. Das Breitband-Glasfasernetz erreicht künftig Firmen und Bildungseinrichtungen in Rosenfeld.