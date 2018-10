Rosenfeld Neue Technik spart Energie

Die Stadt bemühe sich, den Verbrauch und damit die Kosten zu reduzieren, so Miller. Dabei habe man viel erreicht. So laufe die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik weiter. In der Grundschule Leidringen werden 2019 Fenster ausgetauscht und die Heizung modernisiert. Ähnliches ist im Rosenfelder Schulzentrum geplant. Im Bickelsberger Rathaus wurde die Ölofenheizung durch Nachtspeicher ersetzt, in der Natur-Kita Isingen der Wärmespeicher erneuert.