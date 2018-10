Rosenfeld Neue Sorte bei Lehner-Bier

Diese spezielle Sorte verleiht dem Pils aus dem Hause Lehner seinen typischen frischen, herben und hopfigen Geschmack. "Eine Bierspezialität für Pilsfreunde, die stark gehopfte Biere mögen", so Vertriebsleiter Rolf Brobeil. Die Brauerei hat 40 Hektoliter dieser Bierspezialität hergestellt, die in der typischen 0,33-Liter-Flasche im Getränkehandel zu haben ist.

Die neue Technik im Sudhaus der Brauerei Lehner macht es möglich, Spezialbiere in kleinerer Menge als bisher zu brauen. Lehner wird weiterhin je nach Jahreszeit besondere Sorten anbieten. So ist von Oktober bis Februar das dunkle, kräftige Winter-Bockbier erhältlich, ein Starkbier mit 7,1 Prozent Alkohol. im November und Dezember bietet Lehner sein Festtagsbier an. Von April bis Juni gibt es dann den untergärigen Maibock.