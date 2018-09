Rosenfeld Neue Schuppen werden gewünscht

Zwar ist nicht vorgesehen, in Schuppengebieten gleich Stromanschlüsse zu verlegen. Der Ortschaftsrat regte an, dass zunächst Leerrohre zu den Standorten für die Schuppen führen sollen mit der Möglichkeit, dort später Kabel einzuziehen. Bürgermeister Thomas Miller entgegnete, es sei Sache jedes Bauherren, selbst für einen Stromanschluss zu sorgen, wenn er dies wünsche. Da oberirdische Leitungen nicht erlaubt sind, müssen Erdkabel verlegt werden. Das gehe aber im Schotter leicht, so Miller.