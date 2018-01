Rosenfeld Neue Mitglieder werden gesucht

Rosenfeld. Nachdem die Treffen von Delegationen aus beiden Städten im vergangenen Jahr in Frankreich stattgefunden haben, organisiert von den Freunden in Moissy-Cramayel, treffen sich Franzosen und Deutsche in diesem Jahr über Himmelfahrt in Rosenfeld. Schatz und seine Mitstreiter im Ausschuss des Fördervereins wollen ein interessantes Besuchsprogramm rechtzeitig planen.

Er spricht den Gastfamilien Lob aus, die immer wieder Besucher aus der Partnerstadt aufnehmen, die beispielsweise zum Rosenmarkt nach Rosenfeld kommen.

Die Rosenfelder werden im Herbst dieses Mal das alljährliche Treffen der Partnerschaftsvereine gestalten, das sozusagen "auf neutralem Boden" stattfindet. Für alle wird ein kulturell informatives Besichtigungsprogramm vorbereitet. Schatz ist zufrieden mit der Unterstützung seitens der Stadt Rosenfeld als Träger dieser Partnerschaft, ebenso den Lehrern des Progymnasiums, die den Schüleraustausch vorbereiten und begleiten. So habe der Förderverein die Fahrt von Schülern in die Normandie, an die Orte, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern, unterstützt.