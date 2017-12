Rosenfeld-Isingen. Die Herzsportgruppe der Sportfreunde Isingen macht nun Pause. Der letzte Übungsabend fand am 8. Dezember in der Kleiner-Heuberg-Halle in Leidringen statt. Am Freitag, 15. Dezember, ist im Rosenhof in Rosenfeld die Weihnachtsfeier der Herzsportgruppe. Der erste Übungsabend im neuen Jahr wird dann am 12. Januar ab 16.30 Uhr in der Isinger Eschwaldhalle stattfinden. Bereits ab dem 9. Januar wird es eine neue Gruppe der Sportfreunde Isingen 2011 geben: Kinderturnen findet künftig in der Eschwaldhalle statt.