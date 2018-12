Rosenfeld Neue Autos, höhere Entschädigung

Damit ist die Entschädigung in Rosenfeld gleich geregelt wie in den allermeisten Kommunen des Zollernalbkreises: "Wir haben eine kreisweit einheitliche Lösung angestrebt", berichtete Bürgermeister Thomas Miller. Nur in Dotternhausen erhalten die Feuerwehrleute bereits ab 1. Januar den Satz von 14 Euro.

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt hat der Gemeinderat außerdem den Beförderungen von einer Feuerwehrfrau und 27 -männern zugestimmt.