Rosenfeld Narretei mit viel Abstand, aber im Herzen

Auch Ortsvorsteher Klaus May bekam dabei sein Fett ab und wurde nicht verschont. So habe dieser die Corona-Öffnungsverordnung an der Tür des Rathauses falsch geschrieben und aus der Ortschaftsverwaltung eine "Ortschafsverwaltung" gemacht. "Dau bisch bisher als OV bekannt und wirsch ab heut zum OrtsSchaf benannt", hatte der Narrenblättle-Redakteur gereimt und die Leser zum Schmunzeln gebracht.

Auch der neue Schmökerschrank in der Ortschaftsverwaltung wurde auf die Schippe genommen als Bibliothek, die offen hat, wenn andere geschlossen sind, und die ein gutes Angebot an alten Schinken biete. Was macht man, wenn das Sturmtief Bianca die Satellitenschüssel verdreht und das Fernsehbild nur noch "Amoasa" zeigt? Damit befasste sich eine weitere Geschichte. Daniel B. habe dazu keinen Fernsehtechniker gebraucht, sondern habe mit enormem Wurfgeschick wie Basketballstar Nowitzki so lange Schneebälle auf die Schüssel geworfen, bis sie in der richtigen Stellung und das Fernsehbild wieder klar war.

Auch konnte man von einem neuen Duscheneinbau im Tannrainweg lesen. Beim Einweihen der Dusche habe es eine böse beziehungsweise kalte Überraschung gegeben. Anstatt warmem Regen "kam bei Schäfers an Schrei: des isch jo arschkalt, do zieht’s dr älls nei!". Der "Sanitäter" hatte wohl warm und kalt vertauscht.

So konnte man am "höchsten Feiertag der Heiligenzimmerner Fleckafasnet" doch noch ein wenig schunkeln und schmunzeln. Allerdings waren sich die Menschen einig, dass nichts über die "normale" Fasnet ohne Abstand mit vielen närrischen Begegnungen geht.