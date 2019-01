Rosenfeld Narrenhäs vom Staub befreit

In mehreren Gruppen zogen die Zunfräte durch den Ort und machten fast in jedem Haus Halt. Nach festgelegten Reimen wird das Häs der Harzklumpen, Fenässle, Horga-Hexa und der Gardemädchen mit Staubwedel und Gaslaterne freigeben. Zudem wurde das Häs auf Vollständigkeit und Ordentlichkeit hin überprüft und der Narrenfahrplan für die kommende Saison verteilt.

Nach dem Abstauben wurde die Fasneteröffnung in Zunftheim feierlich begangen. Für die beiden Zunftmeister Daniel Sauer und Marian Eger war es auch wieder die passende Gelegenheit, um Dank an die Kollegen im Zunftrat zu sagen. Das Duo lobte das Engagement der Zunftmitglieder.

Nun gibt es für die Zunftmitglieder kein Halten mehr in den nächsten Wochen. Auf dem Narrenfahrplan stehen wieder viele Umzüge, Hexenbälle und Brauchtumsveranstaltungen. Fest vereinbart sind die Teilnahme an den Umzügen in Betra, Thanheim, Oberhausen und Binsdorf. Zudem gehen die Heiligenzimmerner nach Epfendorf, Dautmergen und Harthausen. Fest im Plan steht auch wieder der Sportlerball in Heiligenzimmern am 23. Februar sowie der heimische Umzug am Fasnetsamstag, 2. März. Und auch am Schmotziga lassen es die Heiligenzimmerner Harzklumpen krachen.