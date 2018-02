Rosenfeld Narren sind bald losgelassen

Der Rosenfelder Narrenverein wird am "Schmotzigen" die Kinder befreien und danach mit anderen Narren das Rathaus stürmen.

Die Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern macht sich bereit, um am Donnerstag, 8. Februar, ab 10 Uhr die Kinder aus der Grundschule und aus dem Kindergarten St. Patricius zu befreien. Danach sind die Heiligenzimmerner im Rosenfelder Rathaus dabei, wenn Bürgermeister Thomas Miller entmachtet wird. Um 13.30 Uhr beginnt die Kinderfasnet mit einem Umzug, und dann geht es in die Turn- und Festhalle.

"Dr haischte Feirdeg" ist für die Harzklumpen der Fasnetssamstag, 10. Februar. Der Flecken befindet sich fest in Narrenhand, und an jeder Ecke werden die Narren von Witz, Brauchtum und Tradition begleitet. Um 5.59 Uhr wird die Bevölkerung unbarmherzig aus dem Schlaf gerissen, und um 9 Uhr beginnt der närrische Tag mit Narrenmesse, dem Aufstellen des Narrenbaums und geselligem Beisammensein. Für Unterhaltung sorgen der Musikverein und die Schwätzweiber. Ab 12 Uhr werden die Besucher rund um den Dorfplatz und in der Halle mit Leckereien verwöhnt. Der große Umzug mit "Flecka-Fasnet" ist ab 13.30 Uhr. Danach herrscht buntes Treiben in der Halle und im Freien.