Rosenfeld Nach Blitzeinschlag: Spieler schildern Unglück

Aaron Haid, Spielführer der ersten Mannschaft, sagte: „Wir befanden uns auf dem Platz zum Trainieren als unvermittelt ein Blitz erleuchtete, gefolgt von einem Wahnsinnsdonnerknall und dann war es schon wieder vorbei. Ich spürte eine unvorstellbare Spannung hinter mir und drehte mich unvermittelt um, weil ich gar nicht kapierte, was geschehen war. Einigen Spielern hatte es einfach die Beine weggezogen. Wir halfen einander und flüchteten in die Kabine.“ „Für mich war der Blitzschlag wie ein ungemein schwerer Schlag auf den Kopf, dann bin ich umgeknickt,“ sagt der stellvertretende Spielführer Sebastian Wörz. „In der Kabine spürten manche dann ein Kribbeln in den Gliedmaßen und Kopfweh, sonst ging es uns gut.“