Rosenfeld Mysterienspiel bewegt die Zuschauer

"Das Chamaeleon" adaptierte dieses Mysterienspiel in die heutige Zeit. Doch die Fragen bleiben dieselben: Wie und wofür lohnt es sich zu leben? Für Geld und Beruf? Für Familie, Freunde, Liebe? Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt und man in diesem Augenblick die Bilanz seines Lebens ziehen müsste? - Fragen, die in diesen Tagen zum Brennpunkt des politischen und sozialen Lebens geworden sind.