Rosenfeld Musik und Gesang zum Runden

Mit drei Liedern überbrachte der Gesangverein seinem ehemaligen passiven Ausschussmitglied die besten Wünsche. "40 Jahre gehörte Eberhard Lohrmann dem Vereinsausschuss an und unterstützte in dieser Zeit den Verein vielfältig", so Vorsitzender Lothar Wörz. Ebenfalls die besten Wünsche überbrachte der Musikverein. Vorsitzender Kurt Schäfer bedankte sich für jahrzehntelange Mitgliedschaft und Unterstützung. Weitere Glückwünsche kamen vom Sportverein. Der Vorsitzende Bernd Buk und Ausschussmitglied Albert Kotz lobten das Engagement des Jubilars. Weitere musikalische Glückwünsche spendierten die Jagdhornbläser Kleiner Heuberg unter Leitung von Wolfram Fischer. Glückwünsche gab es auch vom Hegering Kleiner Heuberg und dessen Vorsitzenden Dieter Straub.

Eberhard Lohrmann betreibt mit seiner Tochter Susanne die Sägerei Lohrmann. Noch fast täglich steht der Jubilar in der Firma. Der Jubilar hat sich vielfältig für das Wohl seiner Mitbürger eingebracht. 15 Jahre lang war er Mitglied im Gemeinderat in Rosenfeld, und 20 Jahre lang gehörte er dem Ortschaftsrat an. Er war im Aufsichtsrat der AOK Balingen und in der damaligen Volksbank Haigerloch. Weiterhin war der Unternehmer aktives Mitglied in der MIT (CDU-Mittelstandsvereinigung).

Trotz seines Engagements gehört seine Leidenschaft der Natur. Eberhard Lohrmann war viele Jahre Jagdpächter und ist ein begnadeter Angler. Gefeiert wird das runde Wiegenfest mit Frau Eleonore, den drei Töchtern, deren Ehepartner und fünf Enkelkindern, sowie vielen Freunden und Bekannten.