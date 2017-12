Rosenfeld Mit Schokolade auf Nachwuchssuche

Rosenfeld. Der Musikverein unter der Führung von David Neher wirbt in den kommenden Wochen vor allem für seine Blockflötenkurse für Kinder ab fünf Jahre. Seit 1. Dezember ist eine Musiklehrerin für die Ausbildung der Kinder bei der Stadtkapelle tätig. Die Flyer werden in der Kernstadt, Bickelsberg, Brittheim, Isingen, Leidringen und Täbingen verteilt – in Heiligenzimmern nicht, weil die Stadtkapelle dem dortigen Musikverein nicht in die Quere kommen will.

Maximal vier oder fünf Kinder werden in einer Gruppe unterrichtet, einmal pro Woche jeweils 45 Minuten lang.

Ein zweiter Flyer richtet sich an Eltern und bietet eine Instrumental-Ausbildung für Kinder auf allen Holz- und Blechblasinstrumenten, "von Blockflöte bis Tuba". "Die Weihnachtszeit ist oft mit Wünschen verbunden; man kommt zur Ruhe und spielt Weihnachtslieder", so beschreibt Neher den Zeitpunkt des Beginns der Werbeaktion kurz vor dem Fest und dem Jahreswechsel: "Es sind noch zwei Wochen Zeit, um das neue Jahr zu planen. Ich hoffe, dass die Musik eine Rolle spielt bei den Plänen."