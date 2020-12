Rosenfeld Mit ihr geht eine Ära zu Ende

Rosenfeld. Mit einem kleinen Abschiedsfest wurde Gudrun Bisinger von den Kindern und Kolleginnen überrascht. Dabei ließen diese in einem fetzigen Rap die vergangenen Jahre Revue passieren. Sie erzählten in dem gesprochenen Song von den vielen Aktionen, die die Leiterin in all den Jahren organisiert hatte: von Besuchen auf dem Bauernhof, in der Mühle oder im Wald bis hin zum Hochbeet angelegen, dem zweimaligen Umgestalten des Gartens und dem Großprojekt des Kindergartenumbaus vor sieben Jahren.