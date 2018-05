Rosenfeld Mit dem Bus für die Diakonie unterwegs

Was der Begriff Diakonie bedeutet und welcher Leitgedanke dahinter steht, das erklären Anja Lobmüller, Referentin beim Diakonischen Werk Württemberg, und Maurits Bausenhart, der sich in seinem freiwilligen sozialen Jahr um die "Social Media" kümmert, bei ihrer Roadshow unter dem Motto "Ran ans Leben" landauf, landab Schulklassen in Württemberg. Pfarrer Bernd Hofmann hatte um einen Termin in Rosenfeld gebeten, und die Leiter der Gemeinschaftsschule und des Progymnasiums waren sofort bereit, ihre Neuntklässler dorthin zu schicken.

Ganz gechillt in Liegestühlen hörten die Schüler den Vorträgen zu und sahen erklärende Videos über die Einrichtungen der Diakonie, soziale Berufe und die verschiedenen Freiwilligendienste.

Dann durften die Jugendlichen selbst aktiv werden: Als Übung, sich in die Lage einer hilfsbedürftigen Person hinein zu versetzen und andere zu unterstützen, schickten Lobmüller und Bausenhart Zweierteams los: Einer trug Augenbinde und einen Blindenstock, der andere führte über einen Parcours von der Festhalle zur Iselin-Schule und zurück. Die Schüler absolvierten die Strecke unfallfrei.