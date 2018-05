Rosenfeld Mehr Umweltschutz dank Neuerungen

Sülzle Klein informiert auf der IFAT über die Besonderheiten seines neuesten Referenzprojekts in Deutschland. Für den Klärschlamm-Entsorgungsfachbetrieb BioSolid liefert das Unternehmen eine Bandtrocknungsanlage, die künftig pro Jahr mehr als 18 000 Tonnen Klärschlamm einen Großteil seines Restwassers entziehen werde – und das nahezu abwasserfrei. BioSolid wird das Material zur Strom- und Wärmeerzeugung in Kraftwerken, zur Mitverbrennung in Zementwerken und zur Herstellung von Düngemitteln für die Landwirtschaft nutzen.