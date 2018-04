Rosenfeld Mehr Sicherheit in Haus und Gewerbe

Rosenfeld. Die Sülzle Sicherheitstechnik GmbH hat ihr Ladengeschäft in der Balinger Straße 22 eröffnet und handelt nach dem Motto "Technik für Ihre Sicherheit". Alle drei Geschäftsführer der neuen GmbH hatten bis Ende 2017 in der früheren Firma Sülzle Werkzeug und Technik gearbeitet. Nun wurde aus einem Teilbereich des bisherigen Unternehmens ein neuer Betrieb gegründet.

Sülzle Sicherheitstechnik versteht sich als Ansprechpartner für Schließanlagen, Zutrittskontrollen, Schlösser und Beschläge sowie Videoüberwachung, Alarmtechnik und Brandmeldung für Gewerbe und Privatkunden. Auch die Digitalisierung und Vernetzung durch Smart Home ist für die Firma ein Thema. "Von der Projektierung bis zur Installation ist alles aus einer Hand", so Merkle. Groß geschrieben werde die fachgerechte Beratung von Kunden vor Ort oder im Ladengeschäft, seien es Hausbesitzer oder Betriebsinhaber. Neben mechanischen Schließzylindern sind laut Sülzle zunehmend elektronische Systeme für die Zutrittskontrolle und Sicherung von Objekten gefragt. "Einige Bestandskunden haben wir mitgenommen", so Sülzle. Auch sei der Name Sülzle in der Region bekannt. Neben Sülzle, Koch und Merkle arbeitet Heike Schmid als Bürofachkraft mit. Die Geschäftsführer betonen, dass die Firma bei der Polizei auf der Liste der zertifizierten Errichterliste von mechanischen Sicherungseinrichtungen aufgeführt ist. Verwendet werden Produkte deutscher Markenhersteller mit VdS-Zulassung. An der Gewerbeschau "Rosenfeld live" 2019 wird sich die Firma Sülzle Sicherheitstechnik beteiligen.