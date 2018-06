Rosenfeld Marcus Türk ausgezeichnet

Als besonders lobenswert wurde von der Auswahlkommission hervorgehoben, dass die Themen Jugendbildung sowie Natur- und Umweltschutz miteinander verbunden wurden. Ein Beispiel hierfür sei die gemeinsame Fertigung und Anbringung von insgesamt 30 Vogelnistkästen rund um die Teichanlage "Hintertann", an der die Gemeinschaftsschule in Geislingen beteiligt war. Auch die Schaffung des Fisch-Lehrpfads, der in Kooperation mit der Grundschule Rosenfeld entstand, stieß in Berlin auf große Zustimmung.

"Es freut mich sehr, dass mein Engagement in Sachen Jugendarbeit und Naturschutz auf eine derart große Resonanz gestoßen ist", so Marcus Türk. Dass er bei einem deutschlandweiten Wettbewerb den ersten Platz belegen würde, hätte er sich jedoch nicht vorstellen können, so der Vereinsvorsitzende weiter. Die Urkunde sowie die Glasstele werden laut Türk einen Ehrenplatz in der Fischerhütte in Heiligenzimmern erhalten. Das Preisgeld möchte der Vereinsvorsitzende – natürlich –­ der Jugendarbeit des Vereins zu Gute kommen lassen.