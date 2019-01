Rosenfeld Männergesangverein startet ins Jubiläumsjahr

Der Vorsitzende gab einen Überblick über die Geschichte des Vereins, dessen Anfänge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. In 100 Jahren gab es nur fünf Vorsitzende, doch viele Chorleiter, meist Lehrer. Der jetzige Dirigent Fritz Arnold ist bereits seit 34 Jahren im Amt.

2018 standen 30 Chorproben und elf Auftritte auf dem Programm. Im Jubiläumsjahr sind etliche Veranstaltungen geplant: Am 23. März findet ein Theaterabend statt, am 1. Juni ein Kirchenkonzert, am 13. Juli geht es nach Zavelstein zum Burgfestival und am 9. November gibt es einen Jubiläumsliederabend. Die Zelter-Plakette wurde beantragt und die Vereinsmitglieder werden zu einem Ausflug und auf das Cannstatter Volksfest eingeladen.

Chorleiter Arnold lobte die Flexibilität des Chors: "Von Kirchenliedern bis hin zur Fasnetgesang ist alles dabei."