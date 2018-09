Rosenfeld Lücke im Netz wird jetzt geschlossen

Dort erfolgt der Anschluss an die vorhandene Infrastruktur. Dazu werden in Leidringen in der Erzinger Straße bis Ecke Vogtsgasse Leitungen im Gehweg verlegt. In Täbingen erfolgt die Verlegung im Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt (Muselstraße, Löwenstraße, Heerstraße) bis an den Ortsausgang nach Dautmergen. Dort steht bereits ein Multifunktionsschrank der EnBW-Tochterfirma Netcom, bis dato der einzige Glasfaser-Zugang für Täbingen. Im Zuge der Backbone-Verlegung wird ebenfalls die Infrastruktur für den späteren FTTB-Ausbau verlegt (Glasfaser ins Gebäude).

Neben neuen Kanal-, Wasser- und Stromleitungen werden derzeit in der Leidringer Straße in Rosenfeld auch Leerrohre für Glasfaserleitungen eingebaut. Die schnellen Kabel sollen in Zukunft auch in Bildungseinrichtungen und Firmen im Gewerbegebiet "Dornbrunnen" verlegt werden. Leerrohre werden bei Erschließungen neuer Baugebiete wie im "Brünnle" in Bickelsberg oder beim Endausbau von Straßen, etwa im Gebiet "Hinter dem Dorf" in Leidringen, mit eingebaut. Wichtige Baustellen im Rosenfelder Stadtgebiet sind auch die Turmstraße in Brittheim oder die Rekultivierung der Deponie Bogen zwischen Leidringen und Täbingen.