1 Die Formation The Polka Seven Foto: Polka Seven

Bei "Rosenfeld live" am 14. und 15. Mai kommen die Freunde gepflegter Blasmusik auf ihre Kosten.















Rosenfeld - Musikalisch wird es bei "Rosenfeld live" an diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai. Eine Polka-Formation der besonderen Art gibt es am Sonntag im Festzelt bei der Firma Mafu in der Daimlerstraße zu erleben: The Polka Seven.

Die Formation um die Gründer Tobias Otto und Felix Langhammer besteht seit 2016. Die sieben Vollblutmusiker bieten einen Mix aus typischer Blasmusik. Neben Polkas und Märschen ist Platz für moderne Arrangements von Coldplay bis Joe Cocker. Verschiedene Solo-Stücke begeistern das Publikum.

Die "Älteste Boygroup der Region"

Die "Älteste Boygroup der Region" – die Bauernkapelle Geislingen – spielt am Samstag und Sonntag bei Auto-Holweger und bietet den passenden Rahmen für die kulinarischen Angebote der Stadtkapelle Rosenfeld. Die Blasmusikkapelle besteht seit 60 Jahren und ist stets der Garant für gute Unterhaltung.

Polka vom Feinsten

Für ihre Polka-Musik und ihr abwechslungsreiches Repertoire bekannt ist die Bauernkapelle Trichtingen – die kleine Besetzung des Trichtinger Musikvereins –, zu hören am Sonntag von 11 bis 14 Uhr bei den Firmen Fluro/Höhn in der Siemensstraße.

Böhmisches mit den Flößern

Musikalische Unterhaltung mit den Flößermusikanten unter der Leitung von Thilo Leicht gibt es am Sonntag von 13 bis 16 Uhr bei Fensterbau Leopold. Die Flößermusikanten wurden von Musikern des Musikvereins Aistaig 1998 gegründet.