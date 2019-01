Ein großer Erfolg war die Schlittengaudi, die der Ortschaftsrat Leidringen am vergangenen Samstag kurzfristig wieder organisiert hatte. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene aus Leidringen und der ganzen Umgebung hatten viel Spaß, als sie mit ihren Bobs, Schlitten oder verschieden großen Lastwagenschläuchen einzeln oder in Gruppen den mit Flutlicht beleuchteten Nordhang an der Isinger Straße hinunter sausten. Die Sause zog auch zahlreiche Zuschauer an. Sie konnten auf Strohballen ums Lagerfeuer sitzen und dem winterlichen Treiben bis in die späten Abendstunden zusehen. In Pavilloins konnten sich alle stärken. Foto: Ruf