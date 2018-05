Rosenfeld Leidringen: Wohnraum-Aktion gestartet

Eine Warteliste von Kaufinteressenten gibt es nach Lehmanns Angaben auch für leer stehende und ungenutzte Immobilien. Manche möchten ein altes Gebäude wieder herrichten, andere einen Neubau auf dem Grundstück erstellen.

Ortschaftsrätin Ilona Seemann und Ortsvorsteher Lehmann sind ständig auf der Suche nach geeigneten Objekten. "Der gesamte Ortschaftsrat bietet strengste Vertraulichkeit sowie unverbindliche Informationsgespräche an und stellt bei Bedarf Kontakt mit potenziellen Interessenten her", so Horst Lehmann.