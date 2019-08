Rosenfeld Lehner-Insolvenz: Hoffnung auf Weiterleben der Brauerei

Auch der Rosenfelder Bürgermeister Thomas Miller ist nach eigenen Worten "sehr stark daran interessiert", dass der Betrieb der insolventen Brauerei Lehner weitergeht. Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Günther-Lehner-Stiftung verweist Miller einerseits auf die Tradition des Unternehmens, andererseits auf die Zahlen, die seit Monaten Verluste ausgewiesen hätten. Man müsse schauen, ob es genügend liquide Mittel gibt, um einen Betrieb am Laufen zu halten, so der Bürgermeister: "Die Zahlen sprechen für sich." Die Entscheidung, einen Insolvenzantrag zu stellen, sei niemals leicht. Er setze Hoffnungen in einen Investor, der das Weiterleben der Brauerei mit ihren preisgekrönten Biersorten sichern könne.